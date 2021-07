Arsenaux nucléaires: Américains et Russes prennent langue

Les Etats-Unis et la Russie ont jeté les bases, mercredi à Genève, de nouveaux pourparlers sur les armes nucléaires et la « stabilité stratégique ». La réunion, avait indiqué vendredi le Département d’Etat américain, faisait « suite à l’engagement pris par le président Biden et le président russe Poutine d’avoir un dialogue délibéré et solide entre nos deux nations, qui visera à jeter les bases de futures mesures de contrôle des armements et de réduction des risques ». Le sommet Biden-Poutine s’était également déroulé sur les rives du lac Léman, le 16 juin dernier.