La Banque centrale américaine salue les progrès de l'économie

L'économie américaine a progressé, a salué mercredi la Banque centrale américaine (Fed), qui a maintenu son soutien monétaire en l'état et indiqué qu'elle voulait observer encore avant de resserrer sa politique. Des nuages menacent toujours les perspectives.

La Fed a, sans surprise, maintenu ses taux directeurs dans une fourchette de 0 à 0,25%, où ils avaient été abaissés en urgence en mars 2020 face à la pandémie de Covid-19. Elle a également, à l'issue de cette réunion qui avait débuté mardi matin, conservé le niveau actuel de 120 milliards de dollars par mois d'achats d'actifs, qui ont permis aux marchés de continuer à fonctionner malgré la crise.

"Grâce aux progrès de la vaccination et au fort soutien politique, les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi ont continué à se renforcer", a salué la Fed dans le communiqué mercredi. La Banque centrale relève aussi que "les secteurs les plus touchés par la pandémie ont montré des améliorations, mais ne se sont pas complètement relevés".

Elle a également souligné que "des risques persistent sur les perspectives économiques". Le variant Delta notamment, qui a fait repartir les cas de Covid-19 dans de nombreuses régions du monde, menace désormais la belle reprise économique américaine.