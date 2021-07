Le Lucky Bizness du cow-boy solitaire

Toutes époques, pays et auteurs confondus, les albums de Lucky Luke ont franchi la barre des 300 millions d’exemplaires vendus. La série a fait la fortune des éditions Dupuis, avant de faire celle de Dargaud, puis de Lucky Comics, la maison d’édition créée par Morris, le créateur de Lucky Luke, en 1999. Lucky Comics publie également les gags de Kid Lucky et de Rantanplan. À l’étranger, la série est traduite dans plus de vingt langues et son héros est culte en Allemagne, aux Pays-Bas, en Turquie, en Scandinavie…