Dusty Hill, bassiste des ZZ Top, est décédé

Le groupe de rock américain ZZ Top a annoncé le décès de Joseph « Dusty » Hill, bassiste et chanteur, à 72 ans.

Billy Gibbons (guitare, chant) et Frank Beard (batterie) ont publié un message sur les réseaux sociaux du groupe : « Nous sommes attristés par la nouvelle d’aujourd’hui : notre compagnon, Dusty Hill, est décédé pendant son sommeil chez lui à Houston, dans le Texas. Ta présence, ta belle nature et ton engagement à transformer les bas en haut nous manqueront, ainsi qu’à des légions de fans de ZZ Top à travers le monde. Nous seront toujours lié par le shuffle en do.

Tu nous manqueras beaucoup, amigo. »