Les Texans de ZZ Top sont orphelins de leur bassiste. Le groupe, auquel on doit entre autres choses d’avoir marqué le rock des années 80, a confirmé ce mercredi le décès de Dusty Hill. Le musicien avait 72 ans.

A la basse, mais aussi vocalement en duo, en choeur et parfois même comme chanteur principale, Dusty Hill va contribuer à faire du trio un jalon dans l’histoire du blues rock made in USA. - EPA.

La semaine dernière, on apprenait que Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, devait se mettre en congé du trio pour cause de problèmes de hanche alors que la formation texane devait entamer une tournée estivale. Ce mercredi soir, ses deux comparses ont annoncé sur la page Facebook du groupe, non sans émotion, que le musicien était décédé. La planète rock est en deuil.