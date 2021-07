JO 2020: Tim Brys et Niels Van Zandweghe 5e de la finale du deux de couple poids légers

Pas de médaille pour le duo belge, qui disputait ici leurs premiers et derniers Jeux olympiques ensemble.

Les Belges Tim Brys et Niels Van Zandweghe ont pris la 5e place de la finale olympique de l’épreuve du deux de couple poids légers en aviron, jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo.

La médaille d’or est revenue aux Irlandais Fintan McCarthy et Paul O’Donovan. Ils se sont imposés en 6.06.43, eux qui avaient battu le record du monde (6 : 05.33) en demi-finales.

Les Allemands Jonathan Rommelmann et Jason Osborne, 2e en 6 : 07.29, prennent la médaille d’argent. Le bronze va aux Italiens Stefano Oppo et Pietro Ruta, 3e en 6 : 14.30.

Les Tchèques Jiri Simanek et Miroslav Vrastil se classent 4e en 6 : 16.42, devant Tim Brys et Niels Van Zandweghe, qui terminent 5e en 6 : 18.10. Les Uruguayens Bruno Cetraro Berriolo et Felipe Kluver Ferreira sont 6e en 6 : 24.21.