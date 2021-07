Le tunnel Léonard fermé dans les deux sens après un accident

e tunnel sera fermé pendant un certain temps, a fait savoir le centre flamand du trafic.

Le tunnel Léonard près de Tervuren a été fermé dans les deux sens jeudi matin après un accident impliquant un camion sur le ring intérieur. Le tunnel sera fermé pendant un certain temps, a fait savoir le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

Les automobilistes doivent donc quitter l’autoroute et faire un détour. Les véhicules souhaitant emprunter l’E19 depuis l’échangeur de Woluwe-Saint-Etienne vers Mons et Charleroi sont invités à prendre le ring extérieur. Ceci s’applique également à ceux qui souhaitent emprunter l’E411 vers Namur depuis l’échangeur de Grand-Bigard. Si vous devez vous rendre à Anvers depuis l’échangeur d’Ittre via l’A12 ou l’E19, il est par contre préférable d’emprunter le ring intérieur.