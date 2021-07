Florent Van Aubel après la démonstration des Red Lions sur le Canada: «On a fonctionné à un très haut niveau»

Comme contre l’Afrique du Sud mardi, les Red Lions ont réussi à planter neuf buts au Canada, jeudi à Tokyo, lors de leur 4e et avant-dernier match de poules du tournoi olympique de hockey messieurs. Lors de ces deux derniers succès, permettant à la Belgique de dominer outrageusement le groupe B avec le maximum de points (12/12), pas moins de sept buteurs différents se sont illustrés. Avec le partage dans le match suivant (2-2) entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, dernier adversaire des Belges dans ce 1er tour vendredi, ces deux nations totalisent désormais 7 unités derrière la Belgique. Celle-ci est donc assurée de terminer à la 1ère place et de rencontrer l’équipe classée 4e du groupe A en quart de finale.