Météo: des températures fraîches pour la saison

Jeudi matin, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec quelques champs nuageux principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Au littoral, quelques averses seront encore possibles.

Les maxima, encore trop frais pour la saison, se situeront entre 16 et 22 degrés jeudi, indique l’Institut royal météorologique (IRM).

En cours de journée, les conditions vont s’améliorer à la Côte. Dans l’intérieur, des nuages cumuliformes se développeront et laisseront s’échapper quelques ondées isolées. Les maxima se situeront entre 16 et 22 degrés, sous un vent d’ouest à sud-ouest modéré dans les terres et assez fort à la mer. Les rafales pourront atteindre les 55km/h.