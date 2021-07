Telenet en bonne voie pour réaliser ses prévisions pour 2021

Telenet a enregistré au premier semestre une hausse de 1% de son chiffre d'affaires, à 1,3 milliard d'euros, a indiqué l'opérateur jeudi. Il attribue cette croissance à une augmentation des revenus d'abonnement au câble et à la téléphonie mobile et à une progression des autres produits, dont les recettes de publicité et de production.