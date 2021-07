Bonne nouvelle pour le triathlon belge aux JO: Jelle Geens au départ avec les Belgian Hammers après une infection au Covid

Jelle Geens a été contraint de faire une croix sur le triathlon individuel aux Jeux Olympiques de Tokyo à la suite d’un test positif au Covid-19. Entre-temps, le triathlète a été testé négatif à deux reprises et pourra dès lors participer samedi au relais mixte. Il a hâte de s’aligner avec les Belgian Hammers.

L’athlète de 28 ans a été testé positif lors d’un stage à Gérone, en Espagne. « Je ne me suis pas senti très bien pendant un jour et demi », a-t-il confié. « Au départ, je pensais que cela était dû à un entraînement intensif à la course à pied. j’ai quand même passé un test rapide et il est apparu que celui-ci était positif. Le lendemain, je ne me suis pas entraîné, mais ça s’est rapidement amélioré. »