Une menace de grève chez Brussels Airlines?

Les hotêsses et stewards de Brussels Airlines vont-ils partir en grève ? Selon nos collègues de La Libre, ils critiquent des conditions de travail qui se seraient récemment dégradées. Ce serait une première dans l’histoire de la compagnie belge.

Pour le syndicat Didier Lebbe, permament à la CNE, des promesses faites lors du plan de sauvetage l’été passé n’ont pas été tenues. « Il avait été convenu que la compagnie demanderait plus de flexibilité au personnel de bord. Mais en échange, Brussels Airlines s’était engagée à mettre en place un organe paritaire de contrôle pour éviter tous les excès. Plus d’un an plus tard, cet organe n’existe toujours pas et on voit que les excès sont là » explique-t-il à nos collègues.