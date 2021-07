Feu vert à la co-entreprise d'Eurofiber et Proximus pour déployer la fibre en Wallonie

La co-entreprise d'Eurofiber et de Proximus chargée du déploiement d'un réseau ouvert de fibre optique en Wallonie s'appelle Unifiber, annoncent jeudi les deux partenaires. Elle vient d'ailleurs de recevoir le feu vert des autorités européennes de la concurrence. Son ambition est d'offrir une connectivité avec cette technologie permettant un accès ultra-rapide et bidirectionnel à internet à 500.000 foyers et PME en Wallonie d'ici 2028. Les préparatifs du déploiement commenceront à la mi-août dans les communes de Waterloo et de Morlanwelz.

Le réseau de fibre optique sera ouvert à tous les opérateurs télécom intéressés de façon non-discriminatoire, assurent Proximus et Eurofiber.

Entre 2022 et 2023, quelques dizaines de milliers de foyers seront déjà couverts par le réseau d'Unifiber: 30.000 et 50.000, respectivement. Ensuite dès 2024, viendront s'ajouter près de 100.000 foyers chaque année, détaillent l'opérateur télécom et le spécialiste dans le déploiement et la gestion de réseaux de fibre optique.

Les premières communes connectées seront situées le long de la dorsale wallonne et dans le Brabant wallon, à commencer par Morlanwelz (Hainaut) et Waterloo, commune brabançonne qui abrite le siège de la co-entreprise.

Unifiber dispose d'un budget de plus de 800 millions d'euros pour les dix prochaines années afin de construire et connecter les foyers et entreprises à ce réseau du futur. Cela représente la création d'une trentaine d'emplois directs et de plusieurs centaines d'autres indirects.