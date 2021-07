Quand les centres de vaccination fermeront-ils en Wallonie et à Bruxelles (carte interactive)?

Les centres de vaccination en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale s’apprêtent à fermer leurs portes. En Wallonie, cinq sont déjà fermés. Les autres fermeront petit à petit jusqu’au 31 août. À Bruxelles, la plupart seront fermés pour le 31 août également, mais les centres de Forest, Pachéco et Woluwe-Saint-Pierre resteront ouverts jusqu’à fin octobre, en fonction de l’évolution de la pandémie. L’hôpital militaire Reine Astrid reste ouvert à la vaccination pour les Belges à l’étranger et d’autres groupes spécifiques après la mi-août.

Les premières doses ne seront plus administrées à partir de vingt jours environ avant la fermeture définitive. En Wallonie, le vaccin Johnson & Johnson à dose unique pourra être administré dans tous les centres aux 41 ans et plus jusqu’au dernier jour d’ouverture.