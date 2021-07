Un deuxième trimestre meilleur qu'avant la crise pour AB InBev (2)

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev a enregistré au 2e trimestre un chiffre d'affaires et des volumes supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie. Les produits dépassaient ainsi de 3,2% leur niveau du deuxième trimestre 2019, malgré les impacts du Covid-19 qui se font toujours ressentir, signale le numéro un mondial de la bière jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats financiers.

Les progressions sont logiquement encore plus importantes par rapport à l'année dernière. Les volumes totaux ont ainsi augmenté de 20,8% au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020 et le chiffre d'affaires a bondi de 27,6%, à 13,5 milliards de dollars.

L'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 31% entre les mois d'avril et juin et de 22,1% sur l'ensemble du premier semestre.

Le bénéfice sous-jacent était, lui, de 1,512 milliards de dollars par rapport aux 790 millions de dollars du 2e trimestre 2020. Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, cet indicateur atteint 2,606 milliards de dollars, contre 1,805 milliard un an plus tôt.

Le groupe a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l'an dernier, à 1,9 milliard de dollars. Sur la même période de 2020, le bénéfice net du groupe belgo-brésilien, connu pour ses marques mondiales Budweiser, Stella Artois et Corona, avait atteint 921 millions de dollars.