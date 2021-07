JO 2020: Thomas Pieters, 3e, prend un excellent départ au golf

Thomas Pieters, auteur d’un tour en 6 sous le par, occupe la troisième position à l’issue du premier tour du tournoi de golf des Jeux Olympiques de Tokyo, jeudi, sur le parcours du Kasumigaseki Country Club. Thomas Detry (-1) pointe en 31e position. L’Autrichien Sepp Straka est en tête.

Pieters, 29 ans, qui figurait dans le premier trio à s’élancer, a rendu une carte de 65, 6 sous le par, grâce à un spectaculaire eagle au 11e trou et à des birdies aux trous N.4, 13, 17 et 18. Il partage la troisième place avec le Mexicain Carlos Ortiz et compte deux coups de retard sur l’Autrichien Sepp Straka, qui a réussi huit birdies. Le Thaïlandais Jazz Janewattananond est deuxième, à un coup de Straka, après sept birdies.

Detry, 28 ans, a rallié le club-house en 70 coups, un sous le par. Il a réussi des birdies aux trous N. 5, 6 et 8 pour des bogeys aux 3e et 12e trous.