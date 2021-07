Fanny Lecluyse, la course d’une vie

Pour une athlète aussi engagée et rigoureuse, qui travaille comme une stakhanoviste depuis une dizaine d’années, une finale olympique doit être la conclusion, logique et méritée, de tous les efforts sacrificiels consentis. L’opiniâtreté de Fanny Lecluyse a enfin été récompensée, la nageuse des Dauphins de Mouscron a ces dernières heures effacé les frustrations accumulées lors des précédentes olympiades (élimination en série à Londres, en 2012, et à Rio, en 2016), participant à l’épreuve ultime du 200 m brasse (au petit matin belge), à Tokyo.

Pour trouver la clé au fond du bassin, la compagne de Victor Campenaerts n’avait pas dû repousser ses limites chronométriques, intégrant le top 8 grâce à un temps satisfaisant, sans plus, en deçà de son record de Belgique (2.23.30), renouvelé en juin dernier à Rome.