L'inflation progresse en juillet, à 2,27% (2)

L'électricité et le gaz naturel ont coûté respectivement 4,8 et 7,2% de plus en moyenne ce mois-ci par rapport à juin. Les prix des carburants ont augmenté de 3,1% en moyenne en juillet. En un an, les prix des produits énergétiques ont fortement augmenté: +38,8% pour le gaz naturel, +15,8% pour le diesel et +15,3% pour l'essence et l'électricité.

Sur base mensuelle, le prix des chambres d'hôtel et les billets d'avion a augmenté en moyenne de respectivement 15,1 et 17,3%. Le prix des voyages à l'étranger et des city-trips a grimpé de 3,2% en moyenne. Les vacances organisées en Belgique sont devenues 13,3% plus chères en moyenne. Les villages de vacances et campings ont eux aussi augmenté de 8,5% en moyenne. La hausse des prix des produits liés aux voyages est principalement la conséquence des vacances d'été.

Le prix d'une assurance incendie a augmenté de 2,3% en moyenne. Les pommes de terre ainsi que le poisson et les fruits de mer ont vu leurs prix progresser de 8,4% et 2,5%.