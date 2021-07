Comment profiter de places de cinéma à 1 euro

Après une première édition à l’été 2020, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel avait relancé ce concept pour la réouverture des lieux culturels le mercredi 9 juin : des places à 1€ dans plus de 30 cinémas en Wallonie et à Bruxelles.

Il était alors possible de se procurer une des 17.500 disponibles sur jaicinema.be.

Il est toujours possible de se procurer des places sur ce site et ce pour une trentaine de films différents.

Plusieurs cinémas sont concernés dans chaque province wallonne et à Bruxelles également.

Pour chaque ticket vendu, la Fédération Wallonie-Bruxelles rembourse les cinémas 8 euros.