Nafi Thiam, silence, on se prépare!

« Elle » est arrivée ! Ce jeudi, à six jours du début de son heptathlon et après avoir passé deux semaines à s’acclimater à Mito, loin de la tension de Tokyo, Nafi Thiam a intégré le village olympique qu’elle avait brièvement découvert le jour de la cérémonie d’ouverture avant de se rendre au stade Olympique pour y assumer son rôle de porte-drapeau.

« Je n’ai pas trouvé le temps trop long à Mito », assure-t-elle. « Entre les entraînements, qui prenaient pas mal de temps rien qu’en raison des déplacements, j’ai regardé les compétitions et j’ai pas mal lu. Il faisait chaud mais on s’y est vite habitué après les premiers jours un peu difficiles. Cela m’a fait un peu penser aux conditions que l’on rencontre quand on va en stage en Afrique du Sud, sauf qu’il faisait un peu plus lourd. »