Romelu Lukaku bien décidé à rester à l’Inter Milan: le Diable rouge a refusé une offre mirobolante de Chelsea

Très demandé sur le marché des transferts, Romelu Lukaku aurait pris la décision de poursuivre l’aventure à l’Inter Milan, avec qui il vient d’être sacré champion d’Italie.

C’est en tout cas ce qu’annonce la Gazzetta dello Sport, qui explique que le buteur des Diables rouges a refusé une offre XXL de la part de Chelsea, qui souhaite le faire revenir au club. Alors que le dossier Erling Haaland semble pour l’instant coincer pour les Blues, ceux-ci auraient contacté Lukaku pour lui proposer un salaire annuel à hauteur de 10 millions d’euros, largement supérieur aux 7.5 millions d’euros qu’il perçoit en Lombardie.

Mais le Belge, aurait gentiment remballés ses anciens dirigeants, après les avoir écouté. Pour deux raisons, selon le journal italien : premièrement, Lukaku se sent bien à l’Inter, et n’a aucune envie de départ. Deuxièmement, un retour en Angleterre et en Premier League ne l’emballe pas, lui qui reste sur une expérience mitigée à Manchester United.