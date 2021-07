France, Italie, Grèce...: plusieurs régions passent au rouge sur la carte des voyages de l’ECDC

Les destinations de voyage populaires telles que la France et la Grèce sont désormais presque entièrement colorées de rouge sur la nouvelle carte de risque d’infection au covid basée sur les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cette carte est mise à jour le jeudi et la Belgique adapte ses avis le lundi.

Les dernières zones vertes de la France se sont teintées d’orange, tandis que le sud de l’Hexagone est passé au rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. Une grande partie de l’Italie, jusqu’ici plutôt épargnée, est également passée à l’orange, et quasi toute la Grèce a viré de l’orange au rouge, ainsi que la Sardaigne et la Sicile.

La hausse des contaminations poursuit sa route dans le sud de l’Europe, assombrissant un peu plus la carte de l’ECDC pour l’été.