Un coin «feel bad books»

De nombreux libraires ont une table réservée aux « feel good books », vous savez, ces bouquins qui font du bien parce qu’ils commencent par une situation de crise et se terminent par une fin heureuse, comme quand on est bien au chaud avec des croissants et un bon café. Voilà que de petits diables se sont dit, avec une bonne dose d’ironie : et si on ne tombait pas dans cette soupe au bonheur obligé ? Et les voilà, ces deux libraires du Furet du Nord, à Lille, à rassembler sur une même table des « feel bad books ». Une idée qui a fait florès, si bien que les internautes s’en sont emparés et ont commencé à réaliser des listes de ces livres qui ne prônent pas la béatitude.