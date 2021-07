Plusieurs régions passent en rouge: ce qui change pour les voyageurs

Les destinations de voyage populaires telles que la France et la Grèce sont désormais presque entièrement colorées de rouge sur la nouvelle carte de risque d’infection au covid basée sur les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cette carte est mise à jour le jeudi et la Belgique adapte ses avis le lundi.

Les plus gros changements concernent la France. L’Ile-de-France et la moitié sud passent au rouge. Plus aucune zone ne se trouve en vert.

En Grèce, plusieurs régions passent au rouge. Il ne reste plus que deux régions en orange.

En Italie, une grande majorité du pays passe à l’orage, la Sicile en rouge.

L’Espagne reste entièrement rouge.