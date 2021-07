L’ancien joueur de Waasland-Beveren et OHL s’est engagé pour deux saisons plus une en option chez les Hurlus.

L’Excelsior Mouscron a annoncé jeudi que l’ailier droit Olivier Myny, 26 ans, a signé un contrat de deux saisons avec option pour une troisième.

Après des passages à Waasland-Beveren et OH Louvain, Myny poursuivra donc sa carrière à Mouscron. Au total, il a disputé une centaine de matches en D1 et une cinquantaine en D1B, marquant 20 goals.

Mouscron débutera la saison en 1B le samedi 14 août avec un déplacement à RWDM.