Frédéric Dard avant San-Antonio

Deux gros volumes regroupent les nouvelles et les romans qui donnèrent à l’écrivain, à partir de 1940, les outils pour la suite.

En 1949, San-Antonio faisait son apparition comme auteur présumé d’un roman soi-disant autobiographique, Réglez-lui son compte ! Il faisait les présentations, sans fausse modestie (et sans le tiret qui relierait ensuite les deux parties de son nom) : « Si un jour votre grand-mère vous demande le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui sans hésiter une paire de minutes que le gars en question s’appelle San Antonio. Et vous pourrez parier une douzaine de couleuvres contre le dôme des Invalides que vous avez mis dans le mille ; parce que je peux vous garantir que la chose est exacte étant donné que le garçon en question c’est moi. »