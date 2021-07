Allemagne: l'inflation de juillet à 3,8%, plus haut depuis 13 ans

La hausse des prix à la consommation en Allemagne a bondi en juillet, à 3,8% sur un an, un plus haut depuis l'été 2008, sur fond de redémarrage économique et d'un effet mécanique lié à la TVA, a indiqué jeudi l'Office fédéral des statistiques.