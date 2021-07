Les coquelicots, c’est ça qui fait toute leur beauté, il faut les aimer avec les yeux, pas avec les mains. Sitôt cueillis, sitôt fanés ! Sauf quand ils sont servis en crème (et papier) glacée dans les livres. Comme chez Pastel où Gérard Goldman et Geneviève Casterman cuisinent Les glaces aux coquelicots, un album doux et humble, une friandise indolente pour les yeux comme une mer de pavot dans un pré.