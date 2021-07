USA: 6,5% de croissance au 2e trimestre, l'économie retrouve sa taille d'avant crise (2)

Le niveau du produit intérieur brut (PIB) a en effet, pour la première fois, dépassé celui du quatrième trimestre 2019, qui était le dernier à ne pas avoir été touché par la crise provoquée par le Covid-19.

Le pays a enregistré une croissance de 6,5% en rythme annualisé, qui compare au trimestre précédent puis projette l'évolution sur l'année entière à ce rythme. C'est bien moins que les 8,5% attendus par les analystes.

Et la croissance est de 1,6% si l'on compare au trimestre précédent, qui est le mode de calcul utilisé par d'autres pays comme la France.

Par ailleurs, les prix ont continué à grimper, à leur rythme le plus rapide depuis 1982. L'inflation s'est en effet accélérée à 6,4% sur le deuxième trimestre, selon l'indice PCE, contre 3,8% au trimestre précédent.

En excluant les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente est au plus haut depuis 1975, à 6,1%, contre 2,7% entre janvier et mars.