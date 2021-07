Inde: le centre de New Delhi redessiné par l’ambition de Narendra Modi

Tranchées béantes, câbles épars et pelouses défoncées, le chantier a pris d’assaut le quartier gouvernemental, qui s’étend du palais présidentiel au monument de la Porte de l’Inde. - HCP Design, Planning and Management Pvt. Ltd

Reportage

A u cœur de New Delhi, à l’abri des barricades, est à l’œuvre l’un des projets de réaménagement urbain les plus ambitieux de l’Inde. Tranchées béantes, câbles épars et pelouses défoncées par les ornières, le quartier gouvernemental est une plaie à vif. Les bulldozers ont pris d’assaut la majestueuse avenue du Rajpath, qui se déroule sur 3 km, du palais présidentiel au monument de la Porte de l’Inde. Autour de cet axe iconique s’articulent ministères, Parlement, musées et bureaux administratifs de l’Union indienne.