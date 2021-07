Philip Caputo : l’homme est un chasseur

Avant de devenir journaliste et écrivain, Philip Caputo a combattu pendant la guerre du Viêt Nam. Il l’a racontée dans son plus grand succès, Le bruit de la guerre, traduit en 1979. Elle est parfois présente à l’arrière-plan de son dernier ouvrage, La Lune du chasseur, sous forme de souvenirs encombrants desquels les hommes n’ont pas tous la même interprétation. Will, qui y était, s’oppose à Jim, qui n’y était pas : « Il se considère plus comme un survivant que comme un héros. Les gens comme Jim semblent croire que le simple fait de se faire tirer dessus élève un homme au niveau d’Achille. »