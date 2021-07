«A perte de vue», le roman engagé de Jules Gheude

Un peu le Nostradamus de la cause wallonne, Jules Gheude annonce infatigablement l’éclatement du pays à longueur d’interviews, de commentaires et de chroniques dans la presse francophone et flamande ; il est très lu au nord du pays, où il est tenu pour un oracle. Ancien collaborateur de François Perin, un visionnaire pour lui, auquel il voue une admiration sans bornes (il est son biographe, passionnément), plus tard compagnon de route de Jean Gol et de Louis Michel, Jules Gheude publie un roman, A perte de vue, où la fiction rejoint la réalité, celle que l’auteur-militant voit advenir graduellement mais sûrement : le décrochage de la Flandre, l’évaporation du Royaume, le départ de la Wallonie pour la France. Jules Gheude cite Talleyrand: « Deux cents protocoles ne feront jamais de la Belgique une nation. Cela ne peut tenir. »