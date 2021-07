L’affaire Weinstein et la libération de la parole

La bombe explose le 5 octobre 2017. Jodi Kantor et Megan Twohey, journalistes au New York Times, révèlent que le producteur de films Weinstein a tiré profit de sa position pendant des dizaines d’années pour abuser sexuellement des actrices, des modèles et des employées de sa société. Il menaçait celles qui protestaient ou passait avec elles des accords, les obligeant à se taire en échange d’importantes sommes d’argent. Le 10 octobre, le magazine The New Yorker publie un article sur Weinstein à la suite d’une enquête de dix mois réalisée par Ronan Farrow. Trois femmes – Asia Argento, Lisa Evans et une anonyme – y accusent le producteur de viol, et une dizaine d’autres d’abus sexuels.