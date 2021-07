Dans un futur où l’essence est un bien plus précieux que l’or, l’humanité s’est retranchée dans des colonies fortifiées pour se protéger de la plaie blanche, un mal inconnu qui ravage la planète. La civilisation est en voie de disparition. Les adultes ont merdé le futur et des petits branleurs ont décidé de casser les règles sans plus se soucier de la mort certaine.