Prince la scène du Forum d’Inglewood (Californie) lors du Welcome 2 America tour en 2010. - The Prince estate / Kevin Mazur

Le Prince Estate, la fondation qui veille sur l’héritage moral et artistique de l’artiste disparu en 2016, avait mis l’eau à la bouche des fans. Via le label Legacy Recordings de Sony Music, le Prince Estate avait diffusé plusieurs morceaux de l’album Welcome 2 America, dont un « Hot Summer » léger, pop et estival, fidèle à ce que Prince avait souvent livré… On pourra, dès ce vendredi 30, découvrir neuf autres titres de cet album très attendu.