Nina Derwael sur sa 6e place au concours général: «J’aurais pu faire mieux mais dans l’ensemble je peux être satisfaite»

Nina Derwael s’est classée 6e de la finale du concours général individuel de gymnastique artistique, à l’issue de la 2e de ses trois finales olympiques, jeudi soir à Tokyo. La Trudonnaire a obtenu la note finale de 55.965 points. Le titre est revenu à l’Américaine Sunisa Lee (57.433) devant la Brésilienne Rebeca Andrade (57.298) et la Russe (ROC) Angelina Melnikova (57.199).

« J’aurais pu faire mieux ici ou là mais dans l’ensemble je peux être satisfaite » a été la première réaction de Nina Derwael à l’issue de la finale. « J’ai pu présenter quatre exercices aboutis aujourd’hui et c’était mon objectif. Une finale de « all-around » est toujours piégeuse. On commet vite une faute et on perd des places. Au début d’une finale on a toujours un petit espoir de médaille. Si j’avais eu une super journée, et il aurait fallu que d’autres fassent des erreurs, mais elles ont toutes fait une belle compétition, donc on savait que ce ne serait pas possible. »