Nick Hornby, Olivier Rolin, les poches des Livres du Soir

Un mariage en 10 actes ***

Nick Hornby

Dix séances de thérapie de couple explorées, non chez leur thérapeute mais au pub où Tom et Louise se retrouvent avant chaque séance. Là, ils échangent vraiment, parlent cru, parlent sexe, enfants, Brexit (la fâcherie), Exit (elle l’a trompé), nouvelle vie et nouveaux plans cul… ou pas. Ce n’est pas Beaumarchais, mais tout est dans le dialogue et cette plongée hilarante dans une vie sans maquillage.

Traduit de l’anglais (R.-U.) par Christine Barbaste, 10/18, 144 p., 6,6 €.

Extérieur monde ***

Olivier Rolin