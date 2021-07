Humeur «Give me five» aux Jeux de Tokyo, mais pas partout

Noyée parmi la foultitude d’autres messages d’interdits qui rythment la vie des Tokyoïtes et des suiveurs des Jeux depuis des semaines et des mois, l’image aperçue à l’aéroport de Narita aurait pu passer inaperçue. Son message à la fois loufoque et amusant avait cependant un côté accrocheur : « High Five Prohibited », annonçait cette pancarte illustrée par deux gamins se tapant dans la main ; un crime de lèse-majesté en cette période où le covid reste au cœur de toutes les préoccupations des organisateurs, en marge de chiffres de contamination repartant une nouvelle fois à la hausse.

L’image nous est revenue à l’esprit lors du premier match des Belgian Cats… rythmé comme tous les autres par les dizaines de petites tapes aux formes variées que ces filles parviennent à se donner tout au long d’un match, à l’échauffement, en sortant du terrain, en y revenant, après un lancer-franc ou surtout en rejoignant le banc où là, c’est tournée générale, y compris pour la staff !