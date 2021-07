Odoo, une double licorne wallonne

Odoo est décidément l’entreprise wallonne de tous les superlatifs. Ce jeudi, suite à une opération financière entre actionnaires, l’éditeur de logiciels de gestion d’entreprises est officiellement devenu une licorne, c’est-à-dire une société non cotée dont la valorisation dépasse le milliard de dollars ! Le fonds d’investissement américain Summit Partners – qui était entré dans son capital en décembre 2019 à hauteur de 50 millions d’euros – a annoncé avoir racheté pour la coquette somme de 180 millions d’euros les parts de deux actionnaires historiques XAnge et Sofinnova. A cette occasion, les fonds publics SRIW et Noshaq ont aussi vendu pour 25 millions d’euros d’actions, conservant à eux deux 10 % du capital. Selon des indiscrétions, ce montant équivaudrait à un peu moins de 1 % du capital d’Odoo. Sur base de ces chiffres, on peut donc en conclure que la valorisation actuelle de l’entreprise informatique de Grand-Rosière (Perwez) dépasse allègrement les 2 milliards.