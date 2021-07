Les questionnements sur les limites

Les commentateurs cinéma n’ont pas eu à se demander longtemps pourquoi, après avoir reçu un Oscar pour son rôle dans «Manchester by the Sea», l’acteur Casey Affleck n’a pas eu d’autre proposition importante. - D.R.

Les premiers mois qui suivent l’affaire Weinstein ont des allures de carnaval : des histoires considérées jusque-là comme des ragots qui détournent l’attention de la société des sujets importants sont soudain placées sous les feux de tous les projecteurs ; les collègues et copains qui, d’habitude, vous lançaient moult remarques condescendantes se taisent subitement.

Mais au fur et à mesure que le mouvement #MeToo prend de l’ampleur, des doutes apparaissent, parfois non sans raison. Les articles qui ont démasqué Cosby, Weinstein ou Arnault étaient très fouillés : les journalistes ont mené des entretiens avec plusieurs victimes ainsi qu’avec des personnes qui corroboraient leurs versions, ont pu consulter des arrangements conclus avec les auteurs et des documents non publics. Mais, trop souvent, les accusations ne reposent que sur une publication sur les réseaux sociaux. Et ceux-ci, contrairement aux médias traditionnels, ne sont pas tenus pour responsables de ce qui y est publié.