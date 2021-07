Athlétisme, Red Lions, Lecluyse: découvrez le programme des Belges ce vendredi aux Jeux de Tokyo

La natation belge, qui n’avait retenu que deux de ses athlètes en vue de Tokyo, sera présente vendredi dans la finale du 200 m brasse dames. Fanny Lecluyse a réussi à rejoindre le top 8 avec le 8e chrono des demi-finales dans sa course de prédilection. En 2019, elle avait réussi pareille performance lors des Mondiaux de Gwangju et y avait pris la 7e place. La nageuse des Dauphins mouscronnois va ainsi terminer en apothéose sa carrière olympique débutée à Londres en 2012 et poursuivie à Rio en 2016. Elle n’était jamais parvenue jusque-là à figurer dans le top 16 (demi-finales).