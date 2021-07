Coronavirus en France: des mesures drastiques à La Réunion

Face une explosion des cas de Covid-19, un confinement partiel en journée, « renforcé d’un couvre-feu strict de 18h à 5h », sera mis en place à La Réunion ce week-end « pour une période de deux semaines », une première depuis le confinement du printemps 2020, a annoncé jeudi le préfet de La Réunion Jacques Billant.

« De 5h à 18h, les déplacements sont limités à un rayon de 10 km autour de son domicile du lundi au samedi » et ce rayon est « abaissé à 5 km le dimanche », a précisé M. Billant, soulignant que les Réunionnais pourront uniquement « aller et venir, dans un rayon de 10 km, dans les magasins » où le masque doit être porté en continu. « Le soir, on a vocation à rester chez soi et n’en sortir que pour un motif impérieux », a précisé M. Billant lors d’une conférence de presse.