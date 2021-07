Tunisie: Kaïs Saïed se lance dans la chasse aux corrompus

Kaïs Saïed n’a pas tardé à entrer en action. Trois jours après avoir enclenché la procédure constitutionnelle qui lui confère des pouvoirs exceptionnels pour faire face à un « péril imminent », trois dossiers de corruption ont été ouverts, mercredi, par le pôle financier.

Le plus dévastateur concerne le financement de la campagne électorale des deux principaux partis de l’Assemblée, le mouvement islamo-conservateur Ennahda et Qalb Tounes, fondé par le magnat de la communication, Nabil Karoui (lui-même sous le coup d’une enquête pour blanchiment et évasion fiscale). Une plainte avait été déposée par le Courant démocratique dès octobre 2019, pendant la période électorale, pour des infractions confirmées dans un rapport de la Cour des comptes en novembre 2020.