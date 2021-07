Bourse de Bruxelles - AB InBev a maintenu le BEL 20 dans le rouge jusqu'au bout

Les résultats de Telenet (31,50) et arGEN-X (253,70) étaient également accueillis par des reculs de 3,02 et 1,13 pc, Solvay (113,15) cédant de même 0,70 pc alors qu'UCB (91,60) était en hausse de 1,42 pc.

Melexis (93,55) et Aperam (53,00) valaient 1,68 et 2,32 pc de plus que la veille, GBL (98,78) et Ackermans (146,30) progressant de 1,33 et 1,04 pc, KBC (68,44) et Ageas (45,29) de 1,30 et 1,23 pc.

Proximus (17,09) cédait 1,01 pc tandis qu'Orange Belgium (20,20) et Bpost (9,45) cédaient par ailleurs 0,98 et 0,68 pc.

Aedifica (120,20) et WDP (35,66) reperdaient 1,31 et 0,72 pc à l'inverse de Cofinimmo (137,00), en hausse de 0,59 pc.

Bekaert (39,52) et Ontex (9,74) progressaient de 0,3 et 4,4 pc, Barco (20,94) et EVS (17,64) de 1,2 et 0,8 pc, CFE (88,20) et Jensen (31,00) de 1 et 1,6 pc.

Hamon (0,88) chutait de 5,2 pc alors qu'Unifiedpost (17,12) rebondissait de 9 pc supplémentaires, Greenyard (9,49) gagnant 2,7 pc.