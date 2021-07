Des éoliennes offshore à nouveau arrêtées en raison de la surproduction

Il y a eu beaucoup de vent et de soleil ce jeudi. Comme la production des centrales nucléaires est difficilement modulable, il est plus facile de mettre des éoliennes à l’arrêt en cas de surproduction.

Les éoliennes en mer ont été ralenties jeudi pendant sept heures, a annoncé la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). Un vent et un ensoleillement importants ont entraîné une production importante d’énergies éolienne et solaire. Dans les faits, c’est toute l’Europe produit actuellement beaucoup d’énergie éolienne et solaire, ce qui pousse les prix vers le bas. Dans le même temps, en Belgique, les sept réacteurs nucléaires du pays sont tous en service, ce qui a entraîné une situation de surproduction par rapport à la consommation, a indiqué la ministre. Les prix de gros sont mêmes passés en territoire négatif entre 10 et 16 heures, ce qui signifie que les producteurs doivent payer pour écouler l’électricité produite. La production des centrales nucléaires étant difficilement modulable, ce sont les éoliennes qui ont été arrêtées.