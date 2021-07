À Charleroi, Edward Still a instauré une intensité de tous les instants

Pour l’ensemble des joueurs, l’intensité des entraînements du Sporting est très élevée depuis la prise en main du groupe par Edward Still. Et il est vrai que les moments de répit ne sont pas légion une fois les joueurs sur le pré.

Les joueurs ne sont pas encore dans les parages que tous les cônes sont déjà placés sur le terrain d’entraînement du Sporting de Charleroi. Que ce soit lors du stage à Garderen ou lors des séances à Marcinelle, pas de place à l’improvisation dans le chef d’Edward Still. Pas plus qu’aux temps morts que l’on retrouvait parfois sous le règne de ses prédécesseurs lors des passages d’un exercice à l’autre. En effet, les joueurs savent pertinemment ce que leur entraîneur attend d’eux avant le début des séances et enchaînent donc les exercices à une vitesse assez folle. Pas de pause si ce n’est parfois une petite minute pour aller boire et une intensité de tous les instants. « Le coach veut que tout s’enchaîne pour garder du rythme et de l’intensité », expliquait récemment Guillaume Gillet.