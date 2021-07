Israël appelle ses citoyens âgés de plus de 60 ans à recevoir une troisième dose de vaccin, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans une déclaration télévisée.

Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liée à la propagation du variant Delta, l’Etat hébreu lance une « campagne de vaccination complémentaire » à partir de dimanche pour les personnes de plus de 60 ans ayant été vaccinées il y a plus de six mois, a déclaré M. Bennett.