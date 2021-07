Christian Eriksen va passer des examens médicaux pour savoir s’il peut poursuivre sa carrière

Christian Eriksen sera de retour à Milan la semaine prochaine pour passer des tests médicaux avec son club l’Inter Milan, a rapporté Sky Sports jeudi. Les résultats de ces tests devraient déterminer si l’international danois peut continuer sa carrière.

Eriksen avait été victime d’un malaise cardiaque lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande et avait été réanimé sur le terrain. Après être resté plusieurs jours à l’hôpital, il avait subi une opération pour se faire installer un défibrillateur sous-cutané (ICD). Ce défibrillateur nvoie des impulsions électriques lorsque la fréquence cardiaque est trop lente, afin d’éviter un malaise, et peut aussi traiter le rythme trop rapide.