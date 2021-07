La révolution des soins psychologiques

Une petite révolution s’apprête à toucher le secteur de la santé mentale. A partir du 1er septembre prochain, soit dans un mois à peine, une consultation psychologique individuelle reviendra au prix de 11 euros, et seulement 4 euros pour les bénéficiaires de l’intervention majorée. Il faudra compter 2,5 euros pour une séance de groupe. Ces tarifs s’appliqueront à maximum 20 séances par an, contre quatre (avec possibilité d’étendre à huit) précédemment. Un accord vient, en effet, d’être dégagé entre l’Inami, le SPF Santé publique, les organismes assureurs, les associations de patients et le secteur de la santé mentale. « Nous nous dirigeons vers une aide psychologique accessible et abordable pour tous ceux qui en ont besoin », se réjouit le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).