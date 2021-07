Zulte Waregem – Standard: les frères Sissako se retrouvent enfin

Loin des yeux, loin du cœur. Un proverbe n’a du sens que pour celui qui y trouve sa vérité. Moussa Sissako (20 ans) a pleinement profité de son enfance dans la région parisienne, à Gennevilliers, mais a tout de même depuis ses douze ans dû accepter de faire son chemin sans son grand frère Abdoulaye à ses côtés. Pourtant, les deux frangins sont toujours restés liés par un amour mutuel aussi fort que les liens du sang et la distance n’a jamais ébranlé cette relation. « C’est plus qu’un frère, c’est un ami et un point de repère pour moi », avoue Moussa. « On échange tout le temps des messages, on a une relation très fusionnelle. Je vais souvent le voir chez lui ou inversement, et nous nous retrouvons parfois à mi-chemin entre Liège et Waregem, à Bruxelles notamment, pour aller manger un bout. »